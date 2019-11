Uribe pede desculpa aos adeptos e nega festa até de madrugada

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:55, atualizado às 17:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois da polémica, Uribe pediu desculpa aos adeptos nas redes sociais e negou ter estado na festa até de madrugada: "Medias e pessoas disseram que eu estive lá até às cinco da manhã, o que é totalmente falso".

"Desculpa... é a única palavra eu devo dizer neste momento a todas as pessoas que mandaram mensagens a mim e à minha mulher. Entendimento... é a palavra que gostaria que vocês levassem de mim. O meu profissionalismo não deve ser posto em causa por alguns meios que exageraram a situação sem saberem realmente a verdade do que aconteceu. A minha pergunta para eles é: Onde estão a ética e a veracidade nas notícias?", começou por escrever o médio no Instagram.

Uribe garantiu ainda ter ido dormir à meia-noite e ser "totalmente falso" ter estado na festa até às cinco da manhã.

"Na sexta-feira celebrei os anos da minha esposa, como qualquer ser humano o faria, em família e com amigos. À meia-noite, depois dos meus companheiros terem ido embora, fui descansar visto que no dia seguinte não tínhamos treino. Tanto a minha família como eu sabemos que a prioridade número um nestes momentos é cuidar do meu físico para ter um ótimo rendimento de um jogador profissional de futebol. A minha mulher, amigos e família continuaram a festa, porque a mesma era no jardim de minha casa. Por essa razão, medias e pessoas disseram que eu estive lá até às cinco da manhã, o que é totalmente falso", atirou, deixando ainda um agradecimento aos adeptos.

"Aos que duvidam de mim, por favor vejam a minha carreira desportiva, a qual me avalia como um jogador profissional com ética e comprometido.

Nestes momentos, estou 1000% comprometido com o F. C. Porto e assim continuarei. O meu objetivo é dar o melhor de mim. Muito obrigada a todos os adeptos que me apoiaram neste mal-entendido".

O F. C. Porto defronta, este domingo, o Boavista no Bessa na 11.ª jornada da Liga e quatro jogadores foram riscados da convocatória. Segundo apurou o JN, os argentinos Marchesín e Saravia, bem como os colombianos Uribe e Luis Díaz estão sob alçada disciplinar do F. C. Porto depois de terem estado na festa de aniversário da mulher do médio colombiano até às cinco da manhã, quando o horário do recolher obrigatório dos dragões está estipulado nas 23 horas.

Após o conhecimento da noitada, tanto Sérgio Conceição como o F. C. Porto decidiram retirar os atletas do dérbi de domingo, frente ao Boavista. Ao contrário de Saravia, Marchesín, tal como Uribe e Luis Díaz, são presenças habituais nas escolhas do técnico.