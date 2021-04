Vítor Jorge Oliveira Ontem às 23:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Obra de arte de André Almeida sentencia jogo entre vizinhos (2-0). Vitória cimenta sexto lugar na tabela.

Os golos de André Amaro, 18 anos, e de André Almeida, 20 anos, foram decisivos no triunfo do Vitória sobre o vizinho Moreirense, num dérbi no qual a equipa da casa justificou o triunfo e fez valer as estatísticas nos confrontos diretos. A equipa cónega, em jogos para a Liga, continua sem vencer no D. Afonso Henriques.

Com uma melhor entrada, bastante tranquila e assertiva, o Vitória coroou o maior domínio com um cabeceamento fulminante de André Amaro, na estreia a marcar na Liga, e um fenomenal golo de André Almeida, para ser visto e revisto na TV.

O Moreirense, que se apresentou em campo com possibilidades de chegar à última vaga de acesso às competições europeias, fez muito pouco na primeira parte para alcançar um melhor resultado. Após o intervalo, o Moreirense apareceu com outra postura e poderia ter relançado o jogo logo no segundo minuto. Valeu à equipa da casa a atenção de Bruno Varela, a negar o golo a Rafael Martins. O lance revigorou por momentos o futebol ofensivo do Moreirense, mas foi insuficiente para apagar os primeiros 45 minutos, e, na verdade, até final, a vantagem vitoriana nunca esteve em perigo.

Apesar da necessidade de regressar aos triunfos, o nervosismo do Vitória não se fez sentir e, com relativa tranquilidade, Bino Maçães viu a equipa conquistar um justo triunfo e com melhorias na exibição.

Veja os golos (2-0):

PUB

Veja o resumo: