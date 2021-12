V. Guimarães: acionistas da SAD aprovam plano financeiro

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 00:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O plano estratégico financeiro proposto pela administração da SAD do Vitória de Guimarães foi aprovado por ampla maioria da estrutura acionista representada na Assembleia Geral Extraordinária realizada no pavilhão do clube, na noite de quarta-feira, anunciou o clube, num breve comunicado publicado no sítio oficial.

O plano apresentado, e que estabelece metas para a gestão da sociedade liderada por Miguel Pinto Lisboa, tem como objetivo solucionar as dificuldades financeiras da SAD, cujo Relatório e Contas relativo ao exercício 2020/21 foi aprovado, em setembro passado, com um resultado líquido negativo de 8,2 milhões de euros.

As principais medidas passam pela venda de ativos já na reabertura do mercado de transferências e a redução da massa salarial, nomeadamente com a libertação de alguns jogadores excedentários.

Na mesma nota, os responsáveis esclarecem ainda que a Assembleia Geral ratificou a cooptação de Pedro Vinagreiro para o cargo de Vogal do Conselho de Administração da sociedade, em substituição de Fernando Marques, e elegeu a BDO & Associados como novo Fiscal Único, em substituição da sociedade Carlos Cunha & Associados, SROC, Lda., que mereceu também dos acionistas um voto de louvor, aprovado por unanimidade, pelos serviços prestados à Vitória Sport Clube - Futebol, SAD.