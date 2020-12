Valência com Gonçalo Guedes empata sem golos em Eibar

JN/Agências Hoje às 01:13 Facebook

O Valência, com o internacional português Gonçalo Guedes no onze, empatou esta segunda-feira sem golos frente ao Eibar, na 12.ª jornada da Liga de futebol, e segue em 13.º lugar.

Nenhuma das equipas conseguiu desfazer o nulo, apesar de o Eibar ter sido a equipa que mais dominou e mais procurou chegar ao golo, perante um Valência que atravessa uma crise de resultados, que se reflete na sua atual posição na tabela classificativa.

O Eibar teve três jogadores portugueses no banco, Paulo Oliveira, Kevin Rodrigues e Rafa, mas nenhum deles chegou a entrar em campo, enquanto, pelo lado do Valência, o internacional português Gonçalo Guedes foi titular e jogou os 90 minutos, e o seu compatriota Thierry Correia foi lançado em campo, aos 84 minutos, a render António Latorre.

Com este nulo, o Eibar segue em 11º, com 14 pontos, ao passo que o Valência é 13º, com 13, numa competição liderada pelo Atlético de Madrid, de João Félix, com 26 pontos, em 10 jogos, seguido da Real Sociedad, com 25, em 12 jogos, do Villarreal, com 21, com o mesmo número de jogos, e do Real Madrid, com 20, mas com 11 jogos disputados.