Valentino Lazaro esperado na manhã desta segunda-feira em Lisboa

Luís Antunes Hoje às 01:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Valentino Lazaro, lateral direito austríaco com ligação ao Inter de Milão, é esperado na manhã desta segunda-feira, em Lisboa para acertar a ligação ao Benfica. Florentino a caminho da Sampdoria.

O internacional austríaco de 25 anos tem estado nos planos encarnados, mas a operação só será consumada durante esta segunda feira, em Lisboa.

Lazaro é um lateral direito, mas também pode fazer a posição no flanco oposto, bem como as mais adiantadas dos dois corredores. A versatilidade do atleta levou as águias a avançar na operação.

O jogador será cedido pelo Inter num empréstimo que chegou a admitir-se ter dois anos de duração.

Noutro âmbito, Florentino Luís, médio das águias, que esteve próximo do Getafe, está a caminho da Sampdoria. A notícia avançada em Itália foi confirmada pelo JN que apurou que o jogador será empestado ao emblema italiano.