Valongo abate águia e ganha nova vida

F. C. Porto, Sporting e Óquei de Barcelos garantem vaga nas meias-finais do play-off de apuramento de campeão. Valongo e Benfica adiam decisão para o terceiro jogo.

No segundo jogo dos quartos de final do play-off de apuramento de campeão, o Valongo provou que tinha uma palavra a dizer frente ao Benfica (5-2) e num duelo decidido no prolongamento adiou as decisões para o derradeiro embate.

Quem também precisou de tempo extra para sair a sorrir foi o Óquei de Barcelos. Os minhotos empataram a dois golos com a Oliveirense no tempo regulamentar e foram felizes no prolongamento, com Dario Gimenez (fez hat-trick) a apontar o golo do triunfo.

Nos outros embates, tanto F. C. Porto como Sporting triunfaram pela margem mínima, frente ao Tomar e Braga, respetivamente, e garantiram vaga na fase seguinte.