Van der Poel declara-se culpado de agressão e paga multa para sair da Austrália

O ciclista neerlandês Mathieu van der Poel declarou-se culpado de agressão a duas adolescentes num hotel nos arredores de Sidney e foi condenado a uma multa de 1.500 dólares australianos (cerca de mil euros), informa a agência France-Presse, citando fontes judiciais.

As mesmas fontes detalham que o corredor da Alpecin-Fenix, que deveria apresentar-se na terça-feira no tribunal de Sutherland, também nas imediações de Sidney, foi condenado a pagar duas multas, uma de 1.000 e outra de 500 dólares australianos, um total de 1.010 euros.

A emissora neerlandesa "NOS" informa que Van der Poel já está num avião a caminho dos Países Baixos, depois de ter recuperado o seu passaporte após o pagamento das multas.

Uma das figuras do ciclismo mundial, Van der Poel foi detido na noite de sábado, horas antes de disputar a prova de fundo dos Mundiais de Wollongong, devido a uma altercação com duas adolescentes no hotel onde estava instalado.

"Houve uma pequena discussão. Quis deitar-me cedo ontem [sábado] à noite, mas havia muitos miúdos no corredor do hotel, que não paravam de bater à minha porta. A dada altura, fartei-me. Pedi-lhes, de forma muito simpática, que parassem. Foi então que a polícia foi chamada e me levou", contou o corredor neerlandês aos jornalistas no domingo, antes do início da prova de fundo dos Mundiais, da qual viria a desistir cerca de 30 quilómetros depois do arranque.

A polícia da Nova Gales do Sul (Austrália), sem nunca identificar Van der Poel, confirmou à agência France-Presse no domingo ter detido um homem de 27 anos (a idade do ciclista), acusado de dois casos de "agressão" contra duas adolescentes, de 13 e 14 anos.

"Pelas 22.40 horas [locais, menos nove horas em Lisboa] de sábado, um homem esteve envolvido numa altercação verbal com duas adolescentes de 13 e 14 anos num hotel de Brighton-Le-Sands. De acordo com os factos presumidos, ele terá empurrado as duas adolescentes, tendo uma caído ao chão e outra sido projetada contra a parede, o que lhe causou um pequeno arranhão no cotovelo", informou a polícia em comunicado.

Na mesma nota, a polícia do estado da costa leste australiana precisava que, na sequência do incidente, a direção do hotel foi "informada" e, "de seguida, a polícia foi chamada", com "um homem de 27 anos a ser detido pouco depois", sendo levado para a esquadra de Kogarah, onde foi "acusado por dois casos de agressão".

Libertado sob caução, Van der Poel, que era um dos grandes candidatos à camisola arco-íris, ainda alinhou na prova de fundo, conquistada pelo belga Remco Evenepoel, mas acabou por desistir, por estar "mentalmente destruído", segundo o manager da Alpecin-Fenix, Christoph Roodhooft.