Varandas sobre casos no Benfica: "Um nojo, não diferente do Apito Dourado"

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, admitiu, esta segunda-feira, que o clube de Alvalade "pecou por alguma falta de regularidade no plano interno" e destacou a boa campanha do Benfica no campeonato. Quanto aos últimos casos e polémicas no futebol português, o líder dos leões deixou algumas críticas às decisões do Ministério Público e deu o exemplo da Juventus.

Numa altura em que o Sporting atravessa uma das melhores fases da época - diante do Santa Clara os leões somaram a quinta vitória consecutiva na Liga e atravessam a melhor sequência da temporada -, Frederico Varandas fez alguns balanços da época e abordou alguns casos que têm dado que falar no futebol português. Nas provas nacionais, o clube de Alvalade ocupa o quarto lugar do campeonato, perdeu a final da Taça da Liga e foi afastado da Taça de Portugal e o líder leonino não esconde que, a nível interno, o Sporting cometeu alguns erros.

"No plano interno pecámos por alguma falta de regularidade", começou por dizer em declarações à Sporting TV. "Também é justo reconhecer que a nossa qualidade de jogo de futebol não se coaduna com a nossa classificação na Liga. Não é a qualidade que faz a classificação, são os pontos, e infelizmente não fomos eficazes em determinados jogos no início da época e pagámos caro. Pagámos caro em determinados jogos em que fomos muito superiores ao adversário, em que não fomos eficazes. Vejo matriz de jogo muito semelhante nestes três anos", acrescentou, não deixando de elogiar a época do Benfica, atual líder do campeonato com dez pontos de vantagem em relação ao F. C. Porto, segundo classificado.

"Demonstrámos que temos grande valor, mas não fomos regulares. Olhamos para a Liga e temos um líder que tem sido muito competente, é um justo líder. Foi muito regular. Mesmo em jogos em que, às vezes, não joga bem, ganha os jogos. Nós, pelo contrário, não só não ganhámos como perdemos alguns. Corremos agora atrás do prejuízo. Estamos num bom momento. O objetivo é chegar à Champions", vincou. Nas provas europeias, o Sporting está nos quartos de final da Liga Europa depois de ter eliminado o Arsenal mas não esquece a eliminação da Liga dos Campeões. "Ficou um espinho encravado", vincou. Mas agora, sonha alto com um possível êxito europeu.

"O jogo com o Arsenal é daqueles que ficam para a história do Sporting. Eliminar a melhor da Premier League é fabuloso. Eliminámos com mérito. Fomos melhores do que o Arsenal nos dois jogos. Foi uma jornada épica em Londres. O golo do Pote é lindo, fica na história dele e do Sporting. É daqueles jogos que marca uma geração. Podendo eliminar o Arsenal, podemos eliminar a Juventus. Mas sendo presidente, vejo que é uma equipa fortíssima e que seria vice-líder da Serie A se não tivesse perdido 15 pontos na secretaria. Tem vindo a melhorar muito, tem um orçamento superior e mais responsabilidade. Vamos competir. Vencer a Liga Europa? Tudo é possível a partir do momento em que passámos o Arsenal. Acredito que o Sporting tem todas as condições para ir à Liga dos Campeões. Não podemos dizer que praticamos o melhor futebol na Liga, mas seria injusto não nos qualificarmos".

E se sobre a contratação de Bellerín no final da temporada ainda não há certezas, sobre a continuidade de Ruben Amorim, a história é outra: "Conto com ele, tem contrato assinado até 2026. Ainda antes de vir para aqui vejo Amorim na lista de mais um tubarão europeu [Chelsea]. É sinal de que estamos a fazer alguma coisa bem. Não vejo nenhum treinador da Liga cobiçado como o nosso. Não vejo nenhum abrir tantas portas em Inglaterra. Alguma coisa veem no quarto classificado da Liga. É um orgulho para o Sporting, para a minha equipa que escolheu estas pessoas. Fico muito contente. O Amorim para mim, já o disse, é dos melhores do mundo, fez crescer muito o Sporting na qualidade de jogo e indiretamente no clube".

"Boaventura? Os principais beneficiários não estão a ser acusados"

A olhar para fora de Alvalade, Frederico Varandas não deixou de comentar os casos mais polémicos do futebol português, nomeadamente o que envolve César Boaventura, acusado de aliciar jogadores para perderem com o Benfica. Para o líder dos leões, os principais beneficiários, neste caso Benfica SAD e Luís Filipe Vieira, não estão a ser acusados.

"Não concordamos com a acusação. Concordamos com tudo o que está lá, mas entendemos que falta uma peça central do puzzle. O Ministério Público não está a acusar o mentor deste crime organizado, mas sim o mensageiro. Vamos pedir a abertura de instrução deste caso, analisámos com toda a atenção. O Ministério Público reconhece a proximidade de Boaventura com Luís Filipe Vieira, que falavam por telefone. Constatamos que tentou corromper quatro jogadores de futebol. César Boaventura, num hobbie pessoal, sente-se disponível para pagar 480 mil euros para a sua equipa ganhar. Na cabeça de qualquer pessoa isto não faz sentido algum. Custa acreditar que um intermediário gaste este dinheiro com quatro jogadores. É estranho falar no nome de Vieira e dizer que ele oferece dinheiro a um determinado jogador. O principal beneficiário, no caso Vieira e a Benfica SAD, não estão a ser acusados", atirou, recordando o caso do e-toupeira.

"É extremamente difícil dizer que não é pior do que o caso de César Boaventura. Paulo Gonçalves é condenado por corromper funcionários judiciais para obter informações. Paulo Gonçalves era assessor jurídico, braço direito de Luis Filipe Vieira, estava nas reuniões da Liga, circulavam e-mails da cumplicidade de Paulo Gonçalves até com César Boaventura. Uma das razões alegadas pelo Ministério Público é que César Boaventura não ocupava nenhum cargo na SAD do Benfica. Sobre Paulo Gonçalves nem isso o Ministério Público pode dizer. Paulo Gonçalves foi condenado, considerando que corrompia funcionários judiciais sem a administração do Benfica saber. Ainda vi uma notícia há pouco tempo de que Edgar Costa foi aliciado por outro agente para perder um jogo num Marítimo-Benfica. O que leva um jogador de futebol a prestar declarações deste teor ao procurador e PJ? Tiveram coragem de o fazer. Nenhum jogador faria isto contra um Benfica, F. C. Porto ou Sporting se não fosse verdade. Para além do e-toupeira, temos um caso que ainda tem de ser julgado. Mas tudo o que vem aí é altamente preocupante", declarou, recordando o caso da Juventus, que foi castigado com a retirada de 15 pontos.

"Já em relação ao Saco Azul, temos um clube onde há um esquema falso de faturas para libertar mais de 1 milhão de euros em cash. Para emprestar a um amigo do anterior diretor financeiro do clube. Depois, há pagamentos para um árbitro então ainda no ativo, Bruno Paixão. Para quê 1 milhão em cash? A Benfica SAD vai ser acusada de evasão fiscal. Mas o dinheiro era para quê? Que a investigação não fique pela evasão fiscal. Ainda recentemente tivemos um clube, a Juventus, ao qual foram retirados 15 pontos por evasão fiscal. Não foi por corrupção desportiva, pela qual desceu em 2006. Por manipulação de dados financeiros e evasão fiscal foram retirados 15 pontos e todos os administradores suspensos. O Sporting foi, e não interessa quem era o presidente da altura, uma das principais vítimas deste esquema criminoso. Desportivamente e do ponto de vista financeiro. O Sporting não se contenta e vai lutar na justiça por isto. Isto é um nojo, não há outra forma de o classificar. Um nojo não diferente do Apito Dourado, um nojo que não pode ter lugar no futebol português e que a justiça tem de limpar. Espero que não haja clubite na justiça e não tenha medo. Não pode. Porque há 20 anos vimos uma das maiores vergonhas da justiça desportiva e não só. Continuamos a fingir que não existiram mas aquelas escutas são reais. E há um presidente de viva voz a corromper árbitros e políticos. Não haverá um juiz que respeite e me faça convencer isto. Não vou mudar de opinião, seja condenado duas ou três vezes. Aquele senhor jamais poderia dirigir o que fosse do ponto de vista desportivo. Passado 20 anos, estamos a passar pelos pingos de chuva num caso vergonhoso", concluiu.