Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Após o duelo com o F. C. Porto, o presidente do Sporting deixou duras críticas à arbitragem e considerou que Zaiu devia ter sido expulso.

"Hoje o Sporting está triste porque perdeu dois pontos e o futebol português deve estar triste. Já vi o lance várias vezes só faço uma coisa: rir. Este mesmo lance, este possível penálti que é assinalado, sabe quando é que era revertido no Estádio do Dragão ou no Estádio da Luz? Nunca. O árbitro assina penálti, o VAR começa a analisar a intensidade, se é dentro ou fora. É o costume. O árbitro assinalou penálti. É subjetivo? É. É penálti? Para mim, é. O encosto é suficiente para marcar o penálti. Vi o Doumbia a ser pisado em Tondela, deu vermelho ao jogador e o VAR reverteu. Em Moreira de Cónegos, vi um penálti claríssimo e o mesmo VAR de hoje não o viu", começou por dizer o presidente do Sporting, considerando que Zaidu devia ter sido expulso.

"São estas coisas que acontecem no futebol português, sobretudo ao Sporting. Já não vou falar da expulsão inerente ao penálti. Era um vermelho direto para o Zaidu, que ia para a rua. O futebol português deve estar triste. Eu estou triste. Portugal tinha tudo para ser um pais fantástico mas para vencer por mérito e trabalho é difícil, no futebol ainda mais. Não interessa se a pessoa foi apanhada em escutas, interessa é se tem poder, se venceu e aí todos prestam vassalagem. O Sporting apoia o presidente da arbitragem mas já disse: se os soldados não prestam, encostam. O Sporting tem valor que não abdica. Não vamos fazer o que se fazia, não vamos jogar sujo. Queremos acreditar que é com estes valores que vamos vencer".

Recorde o lance:

Sporting e F. C. Porto empataram (2-2), este sábado, em Alvalade na quarta jornada da Liga. Rúben Amorim foi expulso no final da primeira parte.