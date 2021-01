Vários casos de covid-19 no Mundial no Egito

JN/Agências Hoje às 00:36 Facebook

A Federação Internacional de Andebol (IHF) reconheceu na quinta-feira a existência de vários casos positivos ao novo coronavírus entre algumas seleções participantes no Campeonato do Mundo a decorrer no Egito.

No relatório emitido, a IHF revela um caso na comunicação social portuguesa, entretanto isolado, enquanto, nos jogadores, foram detetados dois casos na Eslovénia, tendo sido realizado novo teste para confirmação, um no Brasil e quatro em Cabo Verde, seleções que verão a totalidade dos seus jogadores ser testada esta sexta-feira.

Ao longo do campeonato serão realizados vários testes para despiste do novo coronavírus, sendo que os responsáveis da IHF e os media serão testados a cada 72 horas, enquanto os árbitros e dirigentes, bem como os membros das delegações, serão sempre após cada jogo.