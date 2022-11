Venda de álcool proibida nos estádios do Mundial 2022

A FIFA cedeu à vontade do Catar e proibiu a venda de álcool aos adeptos em todos os recintos desportivos que vão receber jogos do Mundial 2022. Contudo, quem estiver nos camarotes poderá adquirir bebidas alcoólicas.

Inicialmente ficou definido que haveria a possibilidade de consumir bebidas alcoólicas em perímetros circundantes aos estádios do Mundial 2022, no Catar, delineados pela organização.

Hoje, a FIFA voltou atrás com a palavra e anunciou que, afinal, os adeptos só poderão adquirir cerveja sem álcool nos recintos desportivos, à exceção das zonas dos camarotes, onde os convidados vão ter mais alguma liberdade. Recorde-se que o facto de o Catar ser um país muçulmano limita bastante a comercialização deste tipo de substâncias.

"Após discussões entre as autoridades do país anfitrião e a FIFA, ficou decidido que não será possível consumir álcool nos estádios do Campeonato do Mundo, no Catar, nem nos perímetros previamente delineados. No entanto, a venda de bebidas alcoólicas será permitida no festival de fãs da FIFA, em outras zonas de adeptos no país e em sítios licenciados para o efeito", escreve a organização que tutela o futebol mundial.