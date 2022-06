Venda de Jota mete SAD acima dos 100 milhões no semestre

Luís Antunes Hoje às 00:00 Facebook

Celtic exerceu opção de 7,5 milhões de euros por 70% do passe e águias chegam aos 104,5 milhões de euros

Jota vai permanecer no Celtic que exerceu a opção de compra que constava no contrato do jovem jogador de 23 anos. As águias encaixam 7,5 milhões de euros e fecham o segundo semestre de 2021/22 com 104,5 milhões de euros de vendas. Um número que irá, certamente, ajudar a tirar os encarnados do vermelho (contas do primeiro semestre com 31,7 milhões negativos) e a recolocá-los no campo positivo do exercício anual que terminou esta quinta-feira.

A venda de Darwin Nunez , 75 milhões de euros, serviu de espoleta e sustenta cerca de dois terços do bolo. Everton (Flamengo), 13,5 milhões, Gedson 6 milhões (Besiktas) e Pedro Pereira 2,5 milhões de euros (Monza) completam o jackpot que possibilita ao emblema da Luz ultrapassar a fasquia dos 100 milhões de euros e voltar à exploração positiva.