Vertonghen fala em "mergulho e choro" durante o Clássico

Defesa do Benfica pediu alterações ao modelo de jogo nas redes sociais.

Jan Vertonghen expressou a sua opinião nas redes sociais quanto ao atual formato do jogo de futebol. Na conta de Twitter, o defesa do Benfica pediu falou em "mergulho e choro" durante a partida entre o F. C. Porto e o Sporting, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

"O futebol precisa realmente de mudar o tempo efetivo de jogo o mais rápido possível! As equipas aproveitam o mergulho e choro constantes, tirando toda a alegria aos adeptos que querem ver um bom jogo de futebol e não um jogo de teatro. Duas partes de trinta minutos de tempo útil e cartão vermelho por simulações óbvias", sugeriu o belga.