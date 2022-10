Vídeo: Dragões celebram no avião e Pinto da Costa emociona-se

O F. C. Porto festejou o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões já no avião que transporta a equipa de volta a Portugal. Jogadores, equipa técnica e direção seguiram os minutos finais do Atlético de Madrid-Bayer Leverkusen e, quando os colchoneros falharam a grande penalidade - já depois do árbitro terminar o encontro! -, a loucura tomou conta da comitiva azul e branca.

O momento fica eternizado em dois vídeos, publicados nas redes sociais do F. C. Porto, e onde é clara a alegria de Sérgio Conceição e restante equipa técnica no momento em que Carrasco falhou o castigo máximo que poderia manter o Atlético na corrida pelos oitavos.

Os jogadores abraçaram-se e o presidente portista, Pinto da Costa, não escondeu a emoção.