Vieira "magoado" com Bernardo: "Alguém se serviu dele"

O presidente do Benfica considera a publicação do jogador "bastante injusta": "Ainda no domingo me agradeceu por tudo o que fiz por ele".

A tomada de posição de Bernardo Silva em relação às eleições do Benfica, em que pede "mudanças" no clube, não caíram bem a Luís Filipe Vieira.

O presidente do Benfica reagiu, mostrando-se "bastante magoado" com as acusações do internacional português.

"É a mesma coisa que eu estar a falar de 4x3x3 ou 4x4x2. Não foi ele que escreveu aquele texto, alguém se serviu dele", acusou Luís Filipe Vieira, em entrevista à Rádio Renascença.

O presidente benfiquista considera "bastante injusta" a declaração do jogador formado no Benfica.

"Não sei porque mudou de opinião quando ainda no domingo me deu um abraço, no Tivoli, e me agradeceu por tudo o que tinha feito por ele", referiu.