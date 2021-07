Vieira renunciou com duas cartas curtas e formais

Luís Antunes Hoje às 01:00 Facebook

Luís Filipe Vieira formalizou o seu adeus ao Benfica, na quinta-feira, através de duas missivas de renúncia curtas e respeitando o formalismo jurídico.

Ao final de quase 18 anos de liderança dos encarnados, o dirigente assumiu a saída em cartas dirigidas aos presidentes das mesas das assembleias gerais do clube e SAD, tal como publicamos em baixo.

A formalização do processo deu-se no dia seguinte ao ultimato do Conselho Fiscal da SAD que dava a oportunidade ao antigo presidente de sair pelo próprio pé ou admitia declarar o termo das funções dentro de trinta dias.

Na base da decisão daquele órgão estava a medida de coação, decretada pelo juiz Carlos Alexandre, que o impedia de contactar os restantes administradores da SAD.

No clube, Vieira havia pedido a suspensão de funções até outubro.