Villas-Boas admite candidatura à presidência do F. C. Porto em 2024

JN Ontem às 23:06 Facebook

Twitter

Partilhar

André Villas-Boas manifestou a intenção de avançar com uma candidatura à presidência portista nas próximas eleições.

O atual treinador do Marselha e antigo técnico dos dragões reiterou, em entrevista ao canal Téléfoot, o desejo de vir a ser presidente do F. C. Porto. E apontou mesmo as eleições de 2024, ano em que termina o atual mandato de Pinto da Costa.

"As próximas eleições do F. C. Porto são em 2024. Penso que poderei apresentar-me. Quero experimentar, sempre tive essa ideia", admitiu, falando em francês, André Villas-Boas, que vai defrontar os azuis e brancos na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Antes das últimas eleições do F. C. Porto, em junho passado, Pinto da Costa chegou a dizer que não seria candidato caso o técnico tivesse apresentado candidatura. Villas Boas também já disse que não se candidataria contra Pinto da Costa.