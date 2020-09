Villas-Boas: "Se o Benfica disputar uma final europeia, eu também quero vê-los perder!"

JN Hoje às 18:34 Facebook

O treinador português do Marselha, André Villas-Boas, comentou, esta sexta-feira, os festejos dos adeptos do clube quando o PSG perdeu a final da Liga dos Campeões frente ao Bayern de Munique e lembrou a rivalidade F. C. Porto-Benfica.

"Compreendo os adeptos do Marselha. Se o Benfica disputar uma final europeia, eu também quer vê-los perder!", começou por afirmar o técnico, sócio do F. C. Porto, clube pelo qual conquistou na época de 2010/11 uma Supertaça, uma Liga, uma Liga Europa e uma Taça de Portugal, na antevisão do encontro com o PSG, que se realiza este domingo no Parque dos Princípes.

E prosseguiu, sem complexos: "Se ganharem fico lixado. Isso depende de cada um. Mas é melhor do que ser hipócrita".

Em França, PSG e Marselha partilham um ódio de estimação e não é a primeira vez que os adeptos celebram entusiasticamente as derrotas do rival.

No entanto, esta afirmação não terá caído bem para os lados da Luz. Renato Paiva, treinador do Benfica B, que ao longo da carreira nos escalões de formação foi um exemplo de grande desportivismo, mostrou-se desagrado com as palavras de Villas-Boas e reagiu no Facebook.

"Gente sem a mínima noção das responsabilidades que tem! Depois batem no peito de forma orgulhosa a falar de Portugal e do futebol português! Se não fosse o Mourinho onde andarias e quem serias?", atirou o técnico das águias.