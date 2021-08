Vinícius deixa a Luz e fim da novela Mbappé

JN Hoje às 22:10 Facebook

O avançado brasileiro vai ser emprestado ao PSV (Holanda) por duas temporadas. Já em França, o ataque MNM vai mesmo acontecer, depois de o Real Madrid desistir da contratação de Mbappé.

Benfica: Carlos Vinícius vai prosseguir a carreira no futebol holandês. O avançado brasileiro vai ser cedido ao PSV, onde vai jogar nas duas próximas temporadas por empréstimo das águias. O acordo estipula uma opção de compra no valor de 10 milhões de euros por 50% do passe.

Famalicão: Gurkan Baskan, central de 19 anos, e Adrián Marín, lateral-esquerdo de 24 anos, foram oficializados como as mais recentes contratações do Famalicão. Ambos os jogadores chegam por empréstimo do Fenerbahçe e do Granada, respetivamente.

Belenenses: Yohan Tavares é reforço para o eixo defensivo dos azuis. O central chega ao Belenenses a custo zero, depois de ter terminado a ligação ao Tondela.

PSG: Mbappé vai continuar no Parque dos Príncipes. De acordo com a "RMC", a transferência para o Real Madrid terá caído por terra e o avançado francês já dá como certa a continuidade no Paris Saint-Germain, onde formará um tridente temível com Neymar e Messi.

Bayern Munique: Depois de ter contratado o treinador Julian Nagelsmann e o central Upamecano, o campeão alemão volta a reforçar-se no RB Leipzig. O reforço é Sabitzer, um dos jogadores mais influentes do vice-campeão alemão, que chega ao Bayern por um valor a rondar os 18 milhões de euros.

Tottenham: Nuno Espírito Santo está na iminência de receber um reforço de peso para o setor mais recuado dos "spurs". De acordo com o jornal "Marca", o Tottenham está a negociar com o Barcelona a contratação do lateral Emerson e a transferência deve rondar os 25 milhões de euros.

Roma: Javier Pastore não entra nos planos de José Mourinho e rescindiu o contrato com o clube italiano. O médio argentino fez apenas cinco jogos na época passada e agora está disponível a custo zero.