No passado domingo assistiram-se a cenas lamentáveis no final do dérbi entre o Alfenense e o Ermesinde 1936, da Série 3 da Divisão de Elite. O jogo acabou com invasão de campo, violência entre adeptos e forças policiais e, pelo menos, duas pessoas tiveram de receber assistência hospitalar.