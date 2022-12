"Vírus dos camelos" faz mais uma vítima na seleção de França

Depois de Rabiot e Upamecano, também Kingsley Coman contraiu o já chamado "vírus dos camelos". O trio não foi utilizado frente a Marrocos, na meia-final do Mundial 2022 e corre o risco de falhar a final de domingo com a Argentina.

Didier Deschamps, selecionador de França, confirmou que Coman também padece dos mesmos sintomas que Upamecano e Rabiot, futebolistas que não puderam jogar frente a Marrocos, devido a resfriados.

Vários casos similares à gripe estão a afetar a seleção francesa no Catar, no que já é apelidado de "vírus dos camelos". Face às temperaturas que se fazem sentir no país, o ar condicionado é utilizado regularmente um pouco por todo o lado, motivando sintomas similares a uma gripe em alguns elementos da comitiva gaulesa.

Após o triunfo, nesta quarta-feira, frente a Marrocos (2-0), na meia-final do torneio, Didier Deschamps adiantou que além de Upamecano e Rabiot, também Coman falhou o jogo com os africanos por ter apresentado febre, encontrando-se em dúvida para a final.

"Temos tido alguns casos de sintomas similares a uma gripe. Estamos a procurar ter cuidado para que não se propague a mais jogadores", realçou o selecionador gaulês.

Os jogadores em causa têm tido "fortes dores de garganta", devido a resfriados que apanharam, devido ao ar condicionado, que continua potente em Doha, mesmo quando as temperaturas descem.