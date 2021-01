Viseu bem tentou só que o galo teve mais cabeça

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 00:09 Facebook

Viseenses estiveram duas vezes na frente, mas acabaram eliminados da Taça de Portugal. Lino fez o golo do triunfo

Por breves momentos cheirou a surpresa, mas na falta de um futebol esclarecido valeu a alma a um Gil Vicente que teve de pagar cara, com 120 minutos nas pernas, a vitória frente ao Académico de Viseu.

Não foi preciso a bola rolar durante muito tempo para se perceber o ideal viseense: as oportunidades são para se aproveitar. Foi assim aos 14 minutos, por Tiago Mesquita, e já depois do descanso, aos 76, quando Paná aplicou da melhor forma a lei da eficácia, no único lance de verdadeiro perigo do Viseu. Pelo meio, Alaa Abbas estreou-se a marcar pelos gilistas (28) depois de um belo gesto técnico na área, e Talocha, quando os viseenses ainda festejavam o golo que dava esperança na passagem, estragou a festa com uma recarga após cabeceamento do central Nogueira à trave.

Mais fresco e, essencialmente, experiente, o Gil marcou no arranque do prolongamento, por Samuel Lino, que deu a cabeçada final. A partir daí, sem espaço para deslumbramentos, os galos dominaram a toda a linha e marcaram encontro com o F. C. Porto nos "quartos".