Visita à mãe tira braçadeira de capitão a Aubameyang

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 15:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Aubameyang já não é o capitão do Arsenal, clube no qual está há cinco épocas. O avançado gabonês perdeu a braçadeira e ainda ficou fora dos convocados para o jogo desta terça-feira, diante do West Ham, devido a problemas disciplinares.

"Após a última violação disciplinar na semana passada, Pierre-Emerick Aubameyang já não é o capitão do nosso clube e não integra a convocatória para a partida de quarta-feira contra o West Ham United", pode ler-se em comunicado no site oficial dos gunners.

As razões para o castigo não foram avançadas mas, segundo a imprensa inglesa, Aubameyang foi castigado por se ter juntado tarde à equipa. O "The Athletic" adiantou que o jogador viajou até França na terça-feira para visitar a mãe e levá-la para Inglaterra, mas só regressou na quinta-feira quando o acordado tinha sido voltar um dia antes. O clube inglês considerou que o jogador se aproveitou da situação e decidiu castigá-lo.

Piers Morgan, jornalista britânico, reagiu ao caso. "Vergonhosa decisão de Arteta. Que maneira mais repugnante de tratar um homem que foi, com o conhecimento e permissão do clube, tratar da mãe", escreveu no Twitter.

Também o empresário do atleta reagiu ao caso no Instagram. Kwaku A. Mensah publicou duas fotografias do atleta a levantar dois troféus pelo Arsenal com a braçadeira de capitão.