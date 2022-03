Vitinha convocado para a Seleção no lugar de Rúben Neves

O jogador do F. C. Porto foi, este domingo, convocado para os próximos jogos da Seleção nacional.

Alteração na convocatória. Rúben Neves lesionou-se no último jogo que disputou e Fernando Santos já escolheu o nome para substituir o médio do Wolverhampton: Vitinha. O jogador do F. C. Porto, de 22 anos, que estava convocado para os compromissos da Seleção de sub-21, vai agora juntar-se à Seleção A na segunda-feira, na Cidade do Futebol, para preparar o "play-off" de acesso ao Mundial do Catar.

Portugal defronta, esta quinta-feira dia 24 de março, no Estádio do Dragão, a Turquia no primeiro jogo de acesso ao Mundial. Em caso de vitória, a equipa das quinas vai decidir a presença no Campeonato do Mundo, também no Porto, dia 29 de março, frente ao vencedor do encontro entre Itália e Macedónia do Norte.

Confira a lista de convocados:

Guarda-redes: Rui Patrício, Diogo Costa e Anthony Lopes

Defesas: Cédric, Diogo Dalot, João Cancelo, José Fonte, Pepe, Gonçalo Inácio, Raphaël Guerreiro e Nuno Mendes

Médios: Danilo Pereira, Vítor Ferreira, Bruno Fernandes, João Moutinho, Matheus Nunes, William Carvalho, Otávio e Bernardo Silva

Avançados: André Silva, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo, João Félix, Rafael Leão e Gonçalo Guedes