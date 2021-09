Vitinha garante Seleção pronta para a Bielorrússia

Na antevisão ao jogo de segunda-feira, que vai opor Portugal e Bielorrússia, o médio do F. C. Porto, Vitinha, antevê dificuldades mas garante que os comandados de Rui Jorge estão prontos para o que aí vem relativo à qualificação para o Europeu de sub-21.

"Segunda-feira estaremos certamente prontos para defrontar a Bielorrússia na máxima força", garantiu o médio.

Vitinha confessa que o adversário da próxima segunda-feira ainda não foi estudado ao pormenor, mas não espera vida fácil. "Ainda não fizemos uma análise profunda da Bielorrússia. Esperamos uma equipa aguerrida, que irá dar tudo e criar muitas dificuldades. Temos de nos preocupar com o nosso estilo de jogo, ter uma forma produtiva de jogo e fazer golos para ganhar", defende.

Tendo em conta que esta convocatória de Rui Jorge trouxe muitas novidades e algumas estreias, o portista acredita que será preciso algum tempo para criar o entrosamento e as rotinas necessárias a um futebol fluído e que traga ao de cima as melhores qualidades dos vários elementos que compõem a convocatória. "É cedo para falar dos novos jogadores. Estou a conhecê-los e eles a mim. Precisamos de criar rotinas, novas dinâmicas e precisamos de saber o que o mister quer de nós", considera.

Portugal defronta na segunda-feira a Bielorrússia, às 19 horas, no Estádio José Gomes, na Amadora, no jogo de estreia no grupo 4 de acesso ao Europeu de 2023 e que terá a arbitragem do austríaco Christian-Petru Ciochirca.