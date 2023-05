Vítor Bruno: "O remate de Otávio levava muitos dragões atrás"

O treinador adjunto do F. C. Porto Vítor Bruno admitiu, na conferência após o jogo contra o Famalicão, que o apuramento foi o desfecho mais justo para os dragões.

"Foi um jogo onde foi preciso sofrer e esse é um atributo que faz parte do F. C. Porto, nunca deixamos cair nada e lutamos sempre até ao fim. O apuramento é justo, conseguimos a quarta final em seis anos", começou por dizer Vítor Bruno, treinador adjunto dos dragões, que substituiu Sérgio Conceição na "flash-interview", uma vez que o técnico foi expulso no fim do jogo.

"O festejo após o golo é natural. Aquele remate do Otávio levava muitos dragões atrás, é a crença que faz parte da base da nossa equipa. Com o jogo quase a terminar, é a magia do futebol e são estes momentos que fazem as pessoas virem aos estádios", acrescentou.

Vítor Bruno admitiu que os "penáltis nunca passaram pela cabeça" do F. C. Porto, mas que se se concretizasse "é algo que deve ser vivido com naturalidade". O treinador adjunto dos dragões referiu ainda que "o Famalicão não merecia perder o jogo". "Foi tudo muito igualado, penso que o empate seria o mais justo mas a qualificação do F. C. Porto é o mais justo pelo que fizemos nas duas mãos", explicou.

Sobre os momentos vividos após o golo de Otávio, em que os bancos das duas equipas estiveram numa troca de palavras acesa, Vítor Bruno garantiu que faz parte do jogo. "Tensão não é a palavra mais adequada, mas ninguém fica imune ao que acontece em campo", disse.