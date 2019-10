Vitória de Guimarães eliminado da Taça de Portugal pelo Sintra Football

Hoje às 16:59 Facebook

O Sintra Football afastou este sábado o Vitória de Guimarães na terceira eliminatória da Taça de Portugal, ao derrotar em casa a equipa da Liga, por 4-2, nos penáltis, após o 1-1 no marcador.

Elvis inagurou o marcador, aos 68 minutos, a favor da equipa do Campeonato de Portugal, terceiro escalão, mas Davidson igualou, aos 86, forçando um prolongamento, no qual nenhuma das equipas conseguiu desfazer o empate.

Nas grandes penalidades, a equipa de Sintra concretizou os quatro remates, enquanto João Teixeira e Marcus Edwards falharam e abriram caminho à qualificação do adversário para a quarta eliminatória.

O Vitória de Guimarães é a segunda equipa da Liga eliminada da Taça de Portugal, depois de o Sporting, detentor do troféu, ter perdido na quinta-feira no terreno do Alverca, por 2-0.