Vitória de Guimarães vence jogo de sub-15 por 20-0

Equipa de sub-15 conseguiu um resultado muito dilatado diante do Aveleda, na Série A do campeonato nacional.

O V. Guimarães somou um triunfo esmagador na casa do Aveleda com números pouco habituais, sendo uma das maiores goleadas de sempre dos vitorianos: 20-0 com Peixoto e Pistolas em grande destaque, ao apontarem sete golos cada um. Os dois jogadores já eram os melhores marcadores da equipa e reforçaram largamente esse estatuto no campeonato nacional de sub-15.

Ao intervalo, o jogo já estava 9-0. David Magalhães marcou dois golos, Sacramento um, Tomás um e Gustavo Carvalho marcou na própria baliza.

O Vitória de Guimarães está no segundo lugar da Série A do campeonato nacional de sub-15, a cinco pontos do líder Braga. Os vimaranenses somam 91 golos marcados. O Aveleda, equipa do distrito de Braga, está no último lugar com seis pontos. Tem 12 golos marcados e 96 sofridos.