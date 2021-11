Vitória, empate e derrota para trio de técnicos lusos

Nuno A. Amaral Hoje às 00:27 Facebook

Vítor Pereira ganha e ameaça Pedro Martins no Grupo D. Rui Vitória continua na luta no Grupo C.

A primeira vitória do Fenerbahçe, de Vítor Pereira, na fase de grupos da Liga Europa relançou os turcos na corrida ao segundo lugar do Grupo D. A equipa de Istambul ganhou na Bélgica ao Antuérpia, por concludente 0-3, e beneficiou da derrota em casa do Olympiacos, de Pedro Martins, diante do Eintracht Frankfurt (1-2), para manter vivo o sonho do apuramento.

Com os alemães já qualificados, a outra vaga será discutida entre gregos e turcos, que se defrontam na próxima jornada, em Atenas. Para já, o Olympiacos tem mais um ponto do que o Fenerbahçe.

No Grupo C, o Spartak de Moscovo, de Rui Vitória, foi a Inglaterra arrancar um empate a um golo com o Leicester e continua vivo na luta pela passagem à fase seguinte, embora se mantenha no último lugar da chave.

A tabela é liderada pelo Nápoles, que goleou o Légia, em Varsóvia, por 4-1, mas os italianos só têm mais três pontos do que a equipa russa. Pelo meio, estão os polacos e os ingleses, com tudo em aberto para as derradeiras jornadas.

No Grupo F, o do Braga, o Midtjylland surpreendeu o Estrela Vermelha, em Belgrado (0-1), e baralhou as contas do apuramento, sendo que a equipa bracarense está agora no primeiro posto, podendo selar a passagem já na próxima jornada, se ganhar ou empatar no estádio da equipa nórdica.

No Grupo G, Jota esteve de novo em foco no Celtic, ao marcar um dos golos da vitória que a equipa escocesa obteve no terreno do Ferencvaros (2-3). A formação de Glasgow mantém as esperanças de seguir em frente, pois ficou a apenas um ponto do segundo classificado, o Bétis, que, com William Carvalho em campo até ao intervalo, foi goleado na Alemanha pelo Bayer Leverkusen (4-0).

Eis os resultados da quarta jornada da Liga Europa:

Grupo A

Lyon-Sparta Praga, 3-0

Brondby-Rangers, 1-1

Grupo B

Real Sociedad-Sturm Graz, 1-1

Mónaco-PSV Eindhoven, 0-0

Grupo C

Legia Varsóvia-Nápoles, 1-4

Leicester-Spartak Moscovo, 1-1

Grupo D

Olympiacos-Eintracht Frankfurt, 1-2

Antuérpia-Fenerbahçe, 0-3

Grupo E

Galatasaray-Lokomotiv Moscovo, 1-1

Marselha-Lazio, 2-2

Grupo F

Sp. Braga-Ludogorets, 4-2

Estrela Vermelha-Midtjylland, 0-1

Grupo G

Ferencváros-Celtic, 2-3

Bayer Leverkusen-Betis, 4-0

Grupo H

Genk-West Ham, 2-2

Dínamo Zagreb-Rapid Viena, 3-1