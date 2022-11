Vizela e Chaves empatam no arranque do Grupo A da Taça da Liga

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 23:02 Facebook

Vizela e Chaves empataram a dois golos, nesta noite desta terça-feira, no arranque do grupo A da Taça da Liga. Os minhotos estiveram em vantagem e em superioridade numérica, mas os flavienses acreditaram e chegaram ao empate no período de compensação. O outro jogo do grupo, o F. C. Porto-Mafra, realiza-se na sexta-feira (20.45 h), no Dragão.

Os minhotos até tiveram uma melhor entrada na partida, mas o primeiro festejo da noite pertenceu aos flavienses, quando Luther Singh revelou eficácia (33 m). Os locais foram céleres na reação e, volvidos dois minutos, Etim, em modo acrobático, restabeleceu a igualdade e foi festejar com o treinador Álvaro Pacheco, o principal responsável pelo seu aparecimento na equipa principal dos vizelenses nos últimos jogos.

O descanso foi benéfico para a equipa da casa. Mais dinâmica nas suas ações, o perigo esteve sempre mais perto da baliza dos transmontanos. Contudo, a superioridade no marcador apenas surgiu quando o Chaves já estava reduzido a dez elementos, devido à expulsão de Carlos Ponck (64 m), por intermédio de Raphael Guzzo (75 m).

Com menos uma unidade, a equipa de Vítor Campelos não desistiu. Teve alma, acreditou e foi recompensada com o empate nos últimos segundos, com um golo de Abass (90+3).