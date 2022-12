Vizela perde com o Celta de Vigo de Carlos Carvalhal

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 22:36 Facebook

Amigável serviu de preparação para a visita ao F. C. Porto, agendada para a próxima sexta-feira.

O Vizela saiu derrotado, por 2-0, no amigável realizado com o Celta de Vigo, na Galiza, num ensaio que serviu de preparação para o jogo no Dragão, com o F. C. Porto, na próxima sexta-feira (20h30), em jogo que poderá decidir a equipa do grupo A que passará aos quartos-de-final da Taça da Liga. Os dragões lideram com quatro pontos. Vizela e Mafra somam dois pontos e o Chaves um ponto.

Após o nulo ao intervalo, a formação galega, liderada por Carlos Carvalhal, chegou ao triunfo na segunda parte, com remates certeiros de Larssen e Pérez.

Tulipa, substituto de Álvaro Pacheco no comando técnico, apostou no seguinte 11: Luiz Felipe; Carlos Isaac, Ivanildo, Aidara, Matheus Pereira; Rashid, Diego Rosa, Tomás Silva; Sarmiento, Cann e Schmidt. Foram ainda utilizados: Buntic, Baldé, Bruno Wilson, Anderson Jesus, Igor Julião, Hugo Oliveira, Kiki Afonso, Zohi, Gonçalo Cunha, Raphael Guzzo, Claudemir, Alex Méndez, Ventura, Etim, Alvarado e Nuno Moreira.