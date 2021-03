Vlachodimos é o principal alvo para a baliza do Borussia Dortmund

Nuno Barbosa Hoje às 15:18 Facebook

Perdeu recentemente a titularidade na baliza do Benfica para Helton Leite, mas Odysseas Vlachodimos é cada vez mais cobiçado.

De acordo com a notícia avançada esta quarta-feira pelo jornal alemão "Sport Bild", o guarda-redes é o alvo número um do Borussia Dortmund para a próxima temporada, algo que o JN confirmou junto de fonte conhecedora do processo.



O treinador Marco Rose, que na próxima temporada vai assumir o comando técnico do atual 6.º classificado da Bundesliga, pretende reforçar a baliza e já deu o aval para se abrirem as negociações com o Benfica para contratar o internacional grego.

Conforme o JN deu conta em tempo oportuno, na edição impressa, o Benfica pretende fazer um encaixe na ordem dos 20 milhões de euros com Vlachodimos e, segundo as informações recolhidas pelo nosso jornal, o Borussia Dortmund tem capacidade financeira para aproximar-se desses valores.

O grego, que também tem nacionalidade alemã, é o guarda-redes com maior valor de mercado da Liga, de acordo com o "transfermarkt", apresentando uma cotação de 18 milhões de euros. A hipótese de jogar na Bundesliga naturalmente seduz Vlachodimos.