W52-F. C. Porto formalizou pedido para voltar a ter equipa profissional

A W52-F. C. Porto formalizou junto da Federação Portuguesa de Ciclismo a intenção de voltar a inscrever-se como equipa continental UCI na próxima época. A entidade que regula a modalidade recebeu nove pedidos de constituição de equipas para 2023. De fora da lista de inscritos divulgada esta terça-feira está a equipa algarvia da Aviludo-Louletano-Loulé Concelho.

Depois de uma época turbulenta, marcada pela suspensão de corredores e elementos do staff pela Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) no âmbito da operação "Prova Limpa", a W52-F. C. Porto pode estar de regresso ao pelotão nacional já em 2023. A equipa formalizou a intenção junto da Federação Portuguesa de Ciclismo, que irá agora avaliar as nove inscrições recebidas, e comunicar a decisão às equipas até dia 4 de outubro.

Na lista de inscritos divulgada esta terça-feira pela Federação Portuguesa de Ciclismo, não consta a Aviludo-Louletano-Loulé Concelho vencedora de quatro etapas do 31.º Grande Prémio JN este ano. Ao JN, a FPC confirmou que não recebeu a documentação necessária por parte da equipa algarvia, que deveria ter formalizado a intenção de inscrição até segunda-feira, dia 26 de setembro. Por outro lado, o diretor desportivo Jorge Piedade afirmou ter havido "um problema de comunicação" e que irá regularizar a situação, de forma a inscrever a Aviludo-Louletano-Loulé Concelho como equipa continental UCI.

A ABTF Betão Feirense, Atum General-Tavira- AP Maria Nova Hotel, Efapel Cycling, Glassdrive-Q8-Anicolor, Kelly-Simoldes-UDO, LA Alumínios-Credibom-Marcos Car, Rádio Popular-Paredes-Boavista e Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados renovaram a intenção de constituir equipa em 2023.