Westerlo avança na compra de Lyle Foster

Clube belga tem opção de compra e quer antecipar o negócio.

A SAD do Vitória poderá registar novo encaixe financeiro. Lyle Foster foi emprestado ao Westerlo, mas o clube belga, que no negócio de cedência garantiu o direito de opção de compra por um milhão e meio de euros, entrou em contacto com a SAD para antecipar essa opção, mas por um valor ligeiramente inferior.

Na altura, recorde-se, a SAD reservou 17.5% de uma futura transferência. Noutro plano, a possibilidade de Josué reforçar os minhotos não está descartada. O central está ligado aos búlgaros do Ludogorets, mas ainda entra nas equações dos vitorianos.