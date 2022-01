Yago sonhou com um grande jogo e acabou a fazer história na Liga 3

Hoje às 20:48 Facebook

Avançado da U. Santarém completou o primeiro póquer da história da Liga 3. Aos 22 anos, luta pelo sonho de vingar no futebol europeu.

Para a história da Liga 3, Yago Cariello, avançado da U. Santarém, será um nome incontornável do ano em que tudo começou. Já tinha sido seu o golo número 400 da prova, diante do Sporting B, mas a tarde de sonho viveu-a hoje, ao apontar o primeiro póquer de sempre da competição criada, esta época, pela FPF.

Foram quatro golos marcados ao V. Setúbal, um de cabeça, outro de pé direito e dois com o esquerdo, o pé dominante, um dos quais na conversão de um penálti. "Esse foi o mais especial, porque já tinha falhado um nesta competição. Treinei muito, voltei a ter uma oportunidade e marquei", confessou o avançado, ao Canal 11, mostrando-se "muito feliz" pelo feito.

"Ontem, antes de dormir, sentia que ia conseguir fazer um grande jogo", contou Yago, que ultimamente se vinha queixando que raramente via o sol. Sem carta de condução, o seu dia-a-dia é passado entre a casa onde reside e o estádio, onde treina, sempre à boleia da carrinha do clube. Para o confortar, o seu treinador, André David, levou-o consigo, no sábado, a ver o jogo dos juniores da U. Santarém, e o passeio teve o condão de libertar o goleador, ​​​​​​​que já recebeu várias mensagens da família e dos amigos, sempre atentos aos seus jogos.

A viver um período particularmente produtivo, com oito remates certeiros nas últimas sete jornadas da Série B da Liga 3, o ponta de lança brasileiro, de 22 anos, até já superou um póquer de golos num só jogo esta temporada. Pela equipa B dos ribatejanos, Yago chegou à meia dúzia na ronda inaugural da Série A da 2.ª Divisão da AF Santarém, frente ao Benfica do Ribatejo (12-1).

Descoberto, na época passada, pelo Condeixa no Tupynambás, do Brasil, o goleador lembrou a "difícil adaptação ao fuso horário e ao frio" que encontrou em Portugal, mas nunca desistiu do sonho de vingar no futebol europeu e está a colher os frutos dessa crença. Feliz em Santarém, acredita que a equipa vai entrar numa boa fase de resultados, na fuga aos últimos lugares da Série B.