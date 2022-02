O jogador ucraniano entrou, este domingo, na segunda parte do duelo com o Vitória de Guimarães e não segurou as lágrimas.

Num jogo em que vários adeptos fizeram questão de deixar mensagens de apoio a Yaremchuk nas bancadas, o avançado acabou por entrar na segunda parte do encontro com o Vitória de Guimarães, a contar para a 24.ª jornada da Liga, e não segurou as lágrimas depois de receber a braçadeira de capitão de Vertonghen e ser ovacionado pelos adeptos.

Veja o momento: