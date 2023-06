JN Ontem às 22:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Avançado ex-Boavista assinou contrato pelo Al-Markhiya, do campeonato catari.

Yusupha já escolheu o próximo passo a dar na carreira. Depois de ter saído do Boavista no final desta temporada, em fim de contrato, o avançado, que foi o melhor marcador dos "axadrezados" nesta campanha, com 14 golos em 32 jogos, vai jogar no campeonato do Catar.

O internacional gambiano, de 29 anos, assinou contrato válido por dois anos com o Al-Markhiya, do campeonato do Catar.