O avançado do F. C. Porto venceu, esta sexta-feira, no Kick-Off, evento da Liga realizado em Vila Nova de Gaia, o prémio de melhor golo do ano. O tento foi marcado na 12.ª jornada, ao Paços de Ferreira.

Recorde o lance: