Zidane quer juntar Cristiano Ronaldo e Messi no PSG

Treinador francês é apontado ao lugar de Mauricio Pochettino e em Inglaterra é notícia o desejo de levar CR7 para Paris e aumentar a constelação de estrelas no plantel.

Pode estar em marcha um plano que vá de encontro ao desejo de milhões de adeptos de futebol: ver Cristiano Ronaldo e Lionel Messi juntos, a jogar pela mesma equipa.

Se há clube que pode tornar isso possível é o Paris Saint-Germain e em Inglaterra há quem garanta que existe uma possibilidade muito forte de isso acontecer na próxima época, caso se confirme que Zinedine Zidane sucederá a Mauricio Pochettino no comando técnico do campeão francês.

De acordo com o jornal "Mirror", o treinador francês quer contar com Cristiano Ronaldo em Paris e já terá manifestado esse desejo à Direção do PSG, de maneira a aproveitar o alegado descontentamento do jogador português no Manchester United.

A acontecer, a transferência faria de Paris (ainda mais) o centro do futebol mundial, com CR7 a juntar-se a Lionel Messi, o rival de quase duas décadas, e a Neymar, não estando descartada a possibilidade de também Mbappé fazer parte de um ataque sem precedentes na história do futebol. O craque francês, no entanto, está em fim de contrato e diz-se que está a caminho do Real Madrid.

Facto é que a ida de Zinedine Zidane para o Paris Saint-Germain ganha cada vez mais força e pode significar a união de forças entre Ronaldo e Messi.