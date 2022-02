Alguns utilizadores com dificuldades em aceder ao e-fatura

Termina à meia-noite desta sexta-feira o prazo para validar as faturas do ano de 2021 para cálculo do IRS.

Vários utilizadores estão a registar, esta sexta-feira, alguns problemas para validar as faturas das despesas do ano de 2021.

O site está em lento, não permitindo aos contribuintes validar rapidamente as faturas para dedução no IRS. Outros nem sequer conseguem concluir o processo.

Alguns utilizadores têm de esperar vários minutos ou voltar a entrar no site para conseguir fazer a validação das despesas na plataforma do Portal das Finanças.