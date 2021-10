JN Hoje às 11:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Começou, esta quarta-feira, em Cascais o Portugal Mobi Summit, com mais de 100 oradores nacionais e estrangeiros a discutirem temas como a transição energética, as cidades inteligentes, as novas tendências da mobilidade elétrica, desde os automóveis, às bicicletas e ao carsharing, ou o papel das novas tecnologias como o 5G e o mundo pós-pandemia. O maior evento de mobilidade urbana do país decorre entre o Palácio das Cidadela e a Casa das Histórias entre hoje e sexta-feira.