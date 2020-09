IVA da eletricidade baixa para 13% para famílias com menos consumo

Paulo Ribeiro Pinto (JN/DV) Hoje às 15:16 Facebook

O Conselho de Ministros anunciou a redução do IVA da eletricidade, esta quinta-feira, consoante os consumos das famílias.

As medidas entram em vigor a 1 de dezembro para os consumos mais baixos. O custo total previsto das medidas é de 150 milhões de euros e "vai abranger cerca de 5,2 milhões de contratos (86% dos clientes da baixa tensão)" detalha o comunicado do Conselho de Ministros.

"Todos os contratos incluídos na Baixa Tensão Normal (BTN) até uma potência contratada de 6,9 kVA (limite da tarifa social de energia) a aplicação da taxa de 13% ao consumo até 100 kWh (por período de 30 dias), aplicando-se ao remanescente a taxa normal de 23%", indica a nota do Governo.

Para as famílias numerosas (com cinco ou mais elementos) "este escalão de consumo, para efeito de aplicação da taxa de IVA de 13%, é majorado em 50% (ou seja, 150 kWh)".

A medida constava de uma autorização legislativa no Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) que caduca no dia 31 de dezembro. Na prática, a proposta do Governo para baixar o IVA da luz prevê que as famílias que menos consomem passem para uma taxa de imposto mínima de 6%, ou intermédia de 13%, enquanto os escalões de consumo superiores se manteriam na atual taxa máxima de 23%.

No OE2020 está escrito que se a descida será determinada através de "escalões de consumo de eletricidade baseados na estrutura de potência contratada existente no mercado elétrico, aplicando aos fornecimentos de eletricidade de reduzido valor as taxas" de 6% e 13%.

A medida foi avaliada pelo Comité do IVA da Comissão Europeia que não encontrou objeções às pretensões do Executivo.