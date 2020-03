Autoeuropa suspende toda a produção até 29 de março

JN/Agências Hoje às 10:09, atualizado às 10:18 Facebook

A Autoeuropa vai suspender todos os turnos de produção de veículos até ao dia 29 de março, com efeito imediato.

"A fábrica vai manter em funcionamento todos os serviços mínimos necessários. Qualquer alteração decorrente de novas decisões será atempadamente comunicada", informou empresa, reforçando "o agradecimento a todos pela confiança e compreensão perante esta situação".

No domingo, a unidade fabril de Palmela tinha anunciado o cancelamento dos dois primeiros turnos de segunda-feira.

A maioria das fábricas da Volkswagen na Europa vão fechar por "duas a três semanas" devido à pandemia da Covid-19, anunciou o presidente do grupo, Herbert Diess, sem precisar a partir de quando.

Segundo a agência de notícias France Press, o presidente da Volkswagen não detalhou o calendário de encerramento, mas os sindicatos do setor indicaram que a produção será suspensa a partir de sexta-feira. Herbert Diess fez o anúncio durante a apresentação do balanço de 2019 do grupo Volkswagen, apesar de já terem sido divulgados os principais números no final de fevereiro.

O responsável alertou que "2020 é um ano muito difícil" porque a pandemia apresenta "desafios operacionais e financeiros desconhecidos".