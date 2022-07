Banco de Fomento explica apoio de 40 milhões de euros a Mário Ferreira

JN/Agências Hoje às 09:02 Facebook

A candidatura ao investimento aprovado para a Pluris Investments, acionista da Media Capital, "visa exclusivamente o apoio à atividade turística" deste grupo económico, disse fonte oficial do Banco Português de Fomento (BPF).

Na sexta-feira, o BPF anunciou que tinha aprovado as candidaturas de 12 empresas, entre as quais a Pluris Invesments, do empresário Mário Ferreira, ao Programa de Recapitalização Estratégica do Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR) no valor de quase 77 milhões de euros.

Segundo o jornal "Público", Mário Ferreira vai ficar com 40 milhões de euros para um "aumento de capital da empresa de navios turísticos Mystic Cruises". Ao jornal, o empresário grantiu que se trata apenas de um empréstimo.

Contactada pela Lusa, fonte oficial do BPF explicou que "a candidatura ao investimento aprovado para a Pluris Investments visa exclusivamente o apoio à atividade turística desse grupo" económico.

"Trata-se de uma operação de investimento de quase capital cujas condições estão alinhadas com o Quadro Temporário de Auxílios de Estado Covid-19 publicado pela Comissão Europeia, na sua versão atualizada em 18 de novembro de 2021", prosseguiu a mesma fonte, em resposta por escrito.

Esta operação "de investimento foi qualificada como estratégica em resultado da aplicação dos critérios de avaliação previstos no Programa de Recapitalização Estratégica lançado pelo Fundo de Capitalização e Resiliência", concluiu o BPF.

A Pluris Investments, que detém 35,38% da Media Capital, dona da TVI, tem negócios em áreas diversificadas como o turismo.

O Programa de Recapitalização Estratégica conta com 400 milhões de euros de dotação global, através de fundos do FdCR, tendo por objetivo estimular o crescimento sustentável da economia e colmatar a "delapidação" de capitais próprios durante a crise gerada pela pandemia.