BCE sobe taxas de juro em 0,25 pontos para 4%

O Banco Central Europeu (BCE) subiu a taxa de juro de referência em 0,25 pontos percentuais (p.p), ficando agora em 4%.

"A inflação tem vindo a descer, mas as projeções indicam que permanecerá demasiado elevada durante demasiado tempo. O Conselho do BCE está empenhado em assegurar o retorno atempado da inflação ao seu objetivo de médio prazo de 2%. Por conseguinte, decidiu hoje aumentar as três taxas de juro diretoras do BCE em 25 pontos base", anuncia o BCE em comunicado

O último aumento foi no início de maio, quando o BCE abrandou o ritmo das subidas para 0,25%.