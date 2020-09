Câmaras querem adiar pagamento de dívidas aos bancos por um ano

Alexandra Figueira Hoje às 07:38, atualizado às 07:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Propostas para Orçamento do Estado querem garantir meios financeiros para responder à pandemia. ANMP avisa que não podem voltar a ser excluídos dos apoios da Europa, como no tempo da troika.

A Associação Nacional de Municípios quer uma moratória de um ano sobre os empréstimos bancários que dê às câmaras um balão de oxigénio para fazerem face ao efeito da pandemia. A proposta consta do caderno reivindicativo enviado na semana passada ao Governo, em preparação do Orçamento do Estado para 2021. E pede uma "mais justa e equilibrada repartição dos recursos públicos".

A covid-19 está a diminuir as receitas das câmaras e a aumentar os gastos em áreas como o apoio social às famílias, à adaptação das escolas à pandemia ou ao acompanhamento dos lares de terceira idade.