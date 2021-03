Excelência escolar volta a ser distinguida

JN Hoje às 13:27 Facebook

JN, Staples e Opticalia promovem nona edição da iniciativa solidária "Regresso às Aulas" destinada a 15 alunos com carência económica. Inscrições terminam a 7 de agosto.

A iniciativa "Regresso às Aulas" já proporcionou a mais de uma centena de crianças melhores condições para continuarem a ter um excelente desempenho escolar. Em 2021, o Jornal de Notícias, a Staples e a Opticalia voltam a fazer a diferença ao promoverem a nona edição desta ação, que visa evidenciar e premiar 15 alunos de excelência, com idades dos 6 aos 12 anos, que estejam inseridos em famílias em situação de insuficiência económica.

O projeto solidário destina-se a alunos que tenham frequentado o 1.º e 2.º Ciclos (1.º ao 6.º Anos) no ano letivo de 2020/21, que irão receber um vale de compras de 500 euros da Staples e um vale de consulta e óculos graduados para o premiado no valor total de 200 euros da Opticalia.

Para além da Opticalia proporcionar uma correção visual aos estudantes premiados, essencial para poderem desenvolver todas as capacidades educativas sem limitações, a Staples dá-lhes a oportunidade de começarem o novo ano letivo com todo o material escolar necessário para continuarem a ter uma avaliação de excelência ao longo do percurso académico. Nas lojas os alunos têm à disposição computadores e tablet"s, que se revelaram tão essenciais durante a pandemia, bem como dicionários, cadernos, livros de fichas, lápis, canetas, borrachas, estojos e mochilas novas, secretárias e cadeiras, entre outros.

As candidaturas a esta iniciativa têm de ser feitas até ao dia 7 de agosto, devendo o processo incluir uma carta a explicar as razões pelas quais o aluno concorre, o atestado de insuficiência económica, o comprovativo do rendimento escolar do aluno ou declaração de IRS, os dados do encarregado de educação (nome, idade, morada completa e contacto telefónico) e fotocópias dos cartões de cidadão.

A documentação completa deve ser enviada para a morada Edifício Jornal de Notícias, Direção de Marketing, Rua Gonçalo Cristóvão, 195, 4049-011 Porto; ou para o endereço de e-mail "marketing@globalmediagroup.pt". Os 15 premiados serão divulgados na edição do JN de 15 de agosto.

Passo a Passo do concurso

Prémio: O Jornal de Notícias vai atribuir 15 vales de 500€ oferecidos pela Staples e 15 vales de consulta e óculos graduados de 200 € oferecidos pela Opticalia.

Destinatários: Todos os encarregados de educação de crianças dos 6 aos 11 anos, que frequentaram o 1.º e 2.º ciclos no ano letivo de 2020/21, em situação de insuficiência económica e residentes em Portugal Continental. A participação na iniciativa não dispensa a leitura do regulamento em www.jn.pt.

Prazo da candidatura: Até ao dia 7 de agosto o encarregado de educação deve enviar a candidatura para a morada Edifício Jornal de Notícias, Direção de Marketing, Rua de Gonçalo Cristóvão, 195, 4049-011 Porto ou para o email marketing@globalmediagroup.pt. Quaisquer dúvidas relativas ao passatempo ou às regras podem ser esclarecidas através do email marketing@globalmediagroup.pt.

Documentos necessários: A candidatura deve ser acompanhada, obrigatoriamente, de uma carta a explicar os motivos pelos quais participa na iniciativa e merece ser premiado; o atestado de insuficiência económica emitido pela Junta de Freguesia à qual pertence ou declaração de IRS; comprovativo do rendimento escolar das crianças; dados completos do encarregado de educação (nome, idade, morada completa e contacto telefónico); fotocópias dos cartões de cidadão do encarregado de educação e da criança.

Anulação das candidaturas: Se no processo de inscrição na nona edição da iniciativa "Regresso às Aulas" faltar qualquer um dos documentos referidos na alínea anterior, esta será automaticamente invalidada pelo júri que procederá à avaliação das candidaturas.

Quem escolhe: Um júri composto por elementos da Staples, Opticalia e Jornal de Notícias selecionará os 15 alunos vencedores, analisando as candidaturas mediante vários critérios, tais como a avaliação obtida e o contexto familiar e social em que estão inseridos.

Anúncio dos premiados: A seleção será feita a entre os dias 11 e 13 de agosto. Os 15 premiados serão divulgados a 15 de agosto. A entrega dos prémios será feita a 27 de agosto, no Edifício JN, no Porto.

Reportagem: A partir de 6 de setembro, o JN publicará reportagens com os premiados.

Acompanhamento escolar: Trimestralmente, durante o ano letivo 2021/22, será feito o acompanhamento académico dos 15 vencedores.