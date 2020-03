Casinos do Estoril, de Lisboa e Póvoa de Varzim fechados por 14 dias

Hoje às 16:40 Facebook

Os casinos do Estoril, de Lisboa e da Póvoa de Varzim estão encerrados desde as 15:00 e por um período mínimo de 14 dias, anunciou a Estoril Sol, concessionária de jogo.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a 'holding' Estoril Sol refere também que, findo este período, "as autoridades, conjuntamente com as concessionárias de jogo, vão proceder à reavaliação desta medida".

Além das medidas previstas nos planos de contingência e do cumprimento rigoroso de todas as instruções emanadas pela Autoridade de Saúde Portuguesa -- Direção Geral da Saúde, pode ler-se no comunicado que as concessionárias de jogo "têm vindo a adotar, junto dos seus trabalhadores e clientes, diversas medidas de informação, sensibilização e prevenção relativas à propagação do novo coronavirus".

Para justificar o encerramento, a concessionária de jogo evoca os mais recentes acontecimentos, nomeadamente a declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde.

Fala ainda das medidas já decretadas pelo Governo português, bem como a forma e as circunstâncias de evolução da doença, que resultaram na declaração de estado de alerta no país.

Nesse sentido, refere, esta medida surge com "a necessidade absoluta de todos, de forma responsável", contribuírem para "o esforço de contenção" de propagação do Covid-19.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 143 mil pessoas, com casos registados em mais de 135 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 169 casos confirmados.