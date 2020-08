Corrida ao subsídio de desemprego atinge recorde de 15 anos

Luís Reis Ribeiro (DV/JN) Hoje às 07:48 Facebook

Inscritos 48 mil beneficiários entre abril e junho, valor mais alto em 15 anos. Faro e Viana são os distritos mais atingidos.

Os centros do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) registaram, no segundo trimestre (período de confinamento), mais 47 886 beneficiários de prestações de desemprego, naquele que é o segundo maior aumento trimestral (face aos primeiros três meses do ano) das séries oficiais que remontam ao início de 2000. A maior subida ocorreu há 15 anos. Faro e Viana do Castelo foram os distritos onde, em junho, ocorreram as maiores subidas no número de beneficiários do subsídio.

O agravamento do desemprego ainda não aparece nos dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística (INE) relativos ao segundo trimestre, mas o Ministério do Trabalho e da Segurança Social (MTSSS) mostra de forma inequívoca a brutal degradação que está em curso no mercado de trabalho.