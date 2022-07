5G já chega a 64% dos concelhos e 28% das freguesias do país

José Varela Rodrigues/JN DV Hoje às 12:38 Facebook

Primeiro balanço da Anacom sobre a nova rede móvel indica que a NOS é o operador com mais antenas 5G, seguida pela Vodafone e Altice.

A implementação da quinta geração da rede móvel (5G) está em curso. No final do primeiro trimestre, já havia 2918 estações de rede 5G espalhadas por 198 concelhos (64% dos concelhos) e 859 freguesias (28% das freguesias), revela esta segunda-feira a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), naquele que é o primeiro balanço sobre o desenvolvimento do 5G em Portugal.

Nesta altura, a NOS é o operador com mais estações de rede 5G instaladas. Contavam-se 1937 estações (ou 66% de um total de 2918), no final de março. Segue-se a Vodafone com 534 estações (18%) e a Meo com 447 estações (15%).

O regulador liderado por João Cadete de Matos indica, contudo, que a informação recolhida ainda "não é suficiente, por si só, para aferir o cumprimento das obrigações de cobertura ou de desenvolvimento de rede que impendem sobre os operadores que adquiriram espetro no leilão".

Apesar da NOS sair na frente no 5G, a Anacom lembra que a empresa liderado por Miguel Almeida "é o operador com menor número de estações [10 267 instaladas no país]", se se considerar também as redes 2G, 3G e 4G.

No conjunto das redes móveis e fixas disponibilizadas no país, é a Vodafone quem tem mais estações instaladas: 14 684, que corresponde a 38% de um total de 38 730 estações; segue-se a Altice, com 13 779 estações de rede, ou 36% do total de antenas existentes.

